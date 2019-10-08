الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : انقلاب مفاجئ في الإمارات والإطاحة بشقيق محمد بن زايد .. ورئيس الدولة يصدر قرارات جريئة

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : انقلاب مفاجئ في الإمارات والإطاحة بشقيق محمد بن زايد .. ورئيس الدولة يصدر قرارات جريئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت إمارة أبو ظبي تغييرات في هيكل جهازها التنفيذي، تضمنت ترقية اثنين من أبناء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى مناصب قيادية.

ووفقا لما نقلته وكالة "أنباء الإمارات"، فقد أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، مرسوما بتعيين رئيس جهاز أمن الدولة، الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيسا لمكتب أبو ظبي التنفيذي، بدلا من أحمد مبارك المزروعي.

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ووفقا لقوانين الإمارة، فإن مكتب أبو ظبي التنفيذي هو الجهة المنوط بها دعم المجلس التنفيذي للإمارة الذي يرأسه ولي عهدها محمد بن زايد، والذي يضع السياسة العامة للإمارة ويشرف على تنفيذها.

وتضمنت المراسيم الجديدة تعيين عضو المجلس التنفيذي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد رئيسا لديوان ولي العهد، بدلا من الشيخ حامد بن زايد شقيق ولي العهد.

كما صدر مرسوم باستحداث منصب رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي، وتعيين المزروعي فيه بعدما كان رئيسا لمكتب أبو ظبي التنفيذي.

ويجمع الشيخ محمد بن زايد مناصب عديدة في قيادة إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات بوجه عام سياسيا وعسكريا، إذ إنه نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة" للاستثمار، إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة أبوظبي.