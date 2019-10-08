الاكثر مشاهدة - تركي آل الشيخ يفقد صوابه ويستفز السعوديين بتصريح (غير أخلاقي) ويكشف عما يفعلونه في الملاهي بالخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يفقد صوابه ويستفز السعوديين بتصريح (غير أخلاقي) ويكشف عما يفعلونه في الملاهي بالخارج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، تصريحًا جنسيًا صادمًا عن رافضي الحفلات الغنائية في المملكة، ومنتقدي فعاليات الترفيه.

واتهم "آل الشيخ" على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" السعوديين رافضي حفلات "هيئة الترفيه" بالسفر إلى دول معروفة بالملاهي الليلية وترخيص الدعارة؛ واصفًا إياها بـ"اللي بالي بالك". ​ Advertisements ​​​​ ​​​​​ ​​

وقال رئيس "هيئة الترفيه": "ذبحونا، ماعندهم كلمة إلا ملينا من الحفلات، موسم الرياض حفلات وملاهي ومطاعم ومعارض وعروض حية وتسوق وأنشطه رياضية".

وأضاف "آل الشيخ: "شغل ٢% الي معقد ولسنه طويل مايمشي، الناس تبي تعيش وتتنفس، ينتقد وتلقاه أول واحد حاجز طيران للبلدان الي بالي بالك! لكن ينمي بلده لا لا جريمة!".

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدة أخرى "خلاص بوجود سيدي الأمير محمد السياحة والترفية في بلدنا غير، وصرفك في بلدك وبين أهلك وكل شي زين في العالم يجيك وأنت رافع راسك".

ومنذ تولي تركي آل الشيخ، منصب رئيس هيئة الترفيه، شهدت السعودية تحولًا كبيرًا، عن طريق إقامة حفلات غنائية ضخمة واستقطاب مطربين، وهو ما أثار حفيظة السعوديين وطالبوا ولي العهد محمد بن سلمان بإلغائها.

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