الاكثر مشاهدة - ضربة موجعة : الانتقالي الجنوبي ينتقم من الشرعية شر انتقام صباح اليوم .. ومحمد بن زايد يطير من الفرح .. شاهد ما حدث وأصاب اليمنيين باليأس

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عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون، مساء الاثنين، على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة قوله إن أنبوب نقل الخام الممتد من حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم شرق المحافظة، تعرض للتفجير في مفرق الصعيد 22 كيلو متراً جنوب عتق.

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وأضاف أن ألسنة اللهب شوهدت تتصاعد في منطقة التفجير، من على مسافة بعيدة.

وتتعرض أنابيب نقل الخام في محافظة شبوة الغنية بالنفط، إلى أعمال تخريب متكررة، حيث فجر مجهولون في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أنبوب يربط بين القطاع الرابع في حقول عياذ وميناء النشيمة، في منطقة الكيلو 108 في مديرية الروضة شرق شبوة.

سبق ذلك تخريب مماثل في 11 من الشهر ذاته، في مفرق مدينة رضوم استهدف أنبوب نقل الخام من قطاع S2 في العقلة إلى عياذ.

وقال مصدر في شركة omv النمساوية إن تفجير أنبوب النفط تسبب في وقف التصدير، مطالبا السلطة المحلية بشبوة بسرعة إصلاح الأنبوب النفطي حتى لا يتم ايقاف إنتاج النفط الخام في قطاع s2 .

ويعد تفجير أنبوب النفط هذا هو الثالث خلال العام الجاري، والأول منذ طرد ميليشيات النخبة الشبوانية من محافظة شبوة .

ولم تستبعد مصادر محلية وقوف مليشيات الامارات وراء الهجوم.