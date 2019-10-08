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في مقدمة لتعطيل حركة الملاحة.. إيقاف تزويد مطار سيئون بوقود الطائرات
حضرموت ـ يمن شباب نت ـ خاص
الثلاثاء, 08 أكتوبر, 2019 - 11:13 صباحاً
[ إيقاف تزويد مطار سيئون بوقود الطائرات في مقدمة لتعطيل حركة الملاحة بالمطار ]
قال مدير مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير، إن توقف عمليات تزويد وقود الطيران بمطار سيئون الدولي، ينذر بتوقف حركة المطار نهائياً.
وأرجع باكثير في وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت"، "سبب ذلك نظراً لتوقف إدارة شركة النفط بالوادي والصحراء عمليات تموين وقود الطيران بالمطار منذ الخامس من أكتوبر 2019".
ووجه باكثير خطابه لجميع شركات الطيران العاملة في المطار، مشيراً إلى أن عمليات تموين الطائرات بالوقود ستتوقف ابتداء من أمس الاثنين نتيجة عدم توفر الوقود بالوحدة .
ويعتبر مطار سيئون الدولي الوحيد من بين مطارات الجمهورية العاملة من دون توقف في حضرموت، بعد توقف مطار الريان الدولي منذ أكثر من أربع سنوات، بينما يعمل مطار عدن الدولي بين الفترة والأخرى بسبب الحرب الدائرة في البلاد، والأوضاع الأمنية المختلة، التي تنتج عن ذلك .
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