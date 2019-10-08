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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” : هكذا أصبحت بلاد الحرمين.. نساء سعوديات يرقصن وسط الشارع والشباب يصفقون (فيديو)

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو لمجموعة من النساء في شوارع المملكة اعتبره ناشطون غير لائق ومخجل. ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ونشره الكاتب السعودي تركي الشلهوب على صفحته بتويتر، سيارة بها عدد من النساء المنتقبات يرقصن على نغمات الأغاني. Advertisements شوارع بلاد الحرمين في عهد محمد بن سلمان !! 👇pic.twitter.com/YzxS2rL0vF — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 2, 2019 "> تركي الشلهوب✔@TurkiShalhoub شوارع بلاد الحرمين في عهد محمد بن سلمان !!

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