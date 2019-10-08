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عدن - ياسمين التهامي - الأمر خرج عن السيطرة.. “شاهد” أول عرض أزياء نسائي في السعودية يشعل مواقع التواصل
2019/10/08 الساعة 06:07 مساءً
تسبب إعلان هيئة الترفيه السعودية عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة، في موجة غضب واسعة بين السعوديين فيما وصفوه بأنه اتجاه إلى الانحلال لا التحرر.
رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، وفي فيديو نشره على حسابه بتويتر أعلن عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة خلال “موسم الرياض”.
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