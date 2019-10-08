عدن - ياسمين التهامي - الأمر خرج عن السيطرة.. “شاهد” أول عرض أزياء نسائي في السعودية يشعل مواقع التواصل

2019/10/08 الساعة 06:07 مساءً

تسبب إعلان هيئة الترفيه السعودية عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة، في موجة غضب واسعة بين السعوديين فيما وصفوه بأنه اتجاه إلى الانحلال لا التحرر.

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رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، وفي فيديو نشره على حسابه بتويتر أعلن عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة خلال “موسم الرياض”.