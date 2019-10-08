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عدن - ياسمين التهامي - هيفاء وهبي تنشر صوراً مثيرة بفستان قصير جداً وتقول: “هذا ما أحتاجه الآن”!!!
ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مرتدية فستانا برتقاليا قصيرا، وأعلنت في تدوينة “عما تحتاجه”.
ونشرت هيفاء وهبي، صورتين في جلسة تصوير جديدة، التي ارتدت فيها فستانا ضيقا قصيرا باللون البرتقالي الغامق، مزين بخطوط عشوائية سوداء اللون.
وأرفقت هيفاء وهبي صور إطلالتها الجديدة، بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: “القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم”.
وقالت الفنانة اللبنانية في التدوينة الثانية: “كل ما أحتاجه هو صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق”، وأرفقتها بإيموجي “غمزة”.
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