شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : تحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف.. انتفاضة مفاجئة في العاصمة السعودية "الرياض" على خلفية مقتل اللواء "الفغم"... انكشف المستور "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : تحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف.. انتفاضة مفاجئة في العاصمة السعودية "الرياض" على خلفية مقتل اللواء "الفغم"... انكشف المستور "تفاصيل"

نشر حساب "مجتهد" المثير للجدل والمهتم بالشأن السعودي أن قبيلة مطير التي ينتمي لها حارس الملك سلمان عبدالعزيز الفغم والذي قتل الاسبوع الماضي في مدينة جدة على يد احد اصدقائه بحسب ما نشرته الجهات الرسمية في السعودية . وقال مجتهد ان قبيلة مطير التي ينتمي لها "الفغم" بدأت بتحرك مفاجئ لم يتوقعه ابن سلمان للرد على مقتل اللواء الفغم ، مشيرا إلى ان هناك محاولات فاشلة من بن سلمان لاحتواء الموقف عن طريق عملائه في القبيلة. Advertisements واوضح مجتهد في تغريدات اخرى رصدها موقع "صوت المغتربين" ان هناك شخصيات كبيرة في قبيلة مطير تجاوزو عملاء بن سلمان ونجحوا في ترتيب اجتماع لمناقشة قضية الفغم. واضاف مجتهد ان أمن الدولة داهمو إجتماع القبيلة

لإجبارهم على الذهاب للديوان الملكي - لكنهم رفضوا وأصروا على اجتماع خارج المملكة - لكن معظمهم مُنع من السفر . وكان اللواء عبدالعزيز الفغم قد قتل الاسبوع الماضي، وقالت الرواية الرسمية بالمملكة ان الفغم قتل على يد صديقه اثناء تواجدهم في منزل صديق اخر بمدينة جدة ، لكن روايات عديدة شككت بذلك وزعمت ان الفغم تم تصفيته .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : تحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف.. انتفاضة مفاجئة في العاصمة السعودية "الرياض" على خلفية مقتل اللواء "الفغم"... انكشف المستور "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.