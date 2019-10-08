الكثيري  يؤكد على اهمية انجاز المشاريع التنموية وفقا للمواصفات و الزمن المحدد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

عصام الكثيري

كتب الخليج 365

أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على اهمية تنفيذ المشاريع التنموية وفقا للمواصفات والمعايير الفنية مع انجازها في الفترة الزمنية المحدودة بالعقود.

Advertisements

واشار الكثيري خلال تفقده عدد من المشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط لحضرموت بمديرية القطن ومعه وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،الى اهمية المشاريع كونها تلبي احتياج المجتمع المحلي .

واستمع الكثيري، من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب ، الى شرح عن المشاريع في مجال التربية والتعليم والمتمثلة في بناء ١٢ صف دراسي وملحقاتها بثانوية العقاد للبنين بكلفة ٤٦٥ الف و ٦٠٠ دولار، فيما مشروع بناء ٨ فصول على دورين لمدرسة ابن رشد بلعجلانية للبنات تبلغ كلفته ١٥٧ ألف دولار .

وفي نفس السياق اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء على سير العملية التريوية والتعليمية بعدد من مدارس مديرية القطن ،وكذا سير العمل بخط العنين - بروج بطول ١١ كيلو والتي بلغت نسبة الانجاز فيه حوالي ٧٠ بالمائة.