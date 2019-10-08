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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
عصام الكثيري
كتب
الخليج 365
أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على اهمية تنفيذ المشاريع التنموية وفقا للمواصفات والمعايير الفنية مع انجازها في الفترة الزمنية المحدودة بالعقود.
واشار الكثيري خلال تفقده عدد من المشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط لحضرموت بمديرية القطن ومعه وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،الى اهمية المشاريع كونها تلبي احتياج المجتمع المحلي .
واستمع الكثيري، من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب ، الى شرح عن المشاريع في مجال التربية والتعليم والمتمثلة في بناء ١٢ صف دراسي وملحقاتها بثانوية العقاد للبنين بكلفة ٤٦٥ الف و ٦٠٠ دولار، فيما مشروع بناء ٨ فصول على دورين لمدرسة ابن رشد بلعجلانية للبنات تبلغ كلفته ١٥٧ ألف دولار .
وفي نفس السياق اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء على سير العملية التريوية والتعليمية بعدد من مدارس مديرية القطن ،وكذا سير العمل بخط العنين - بروج بطول ١١ كيلو والتي بلغت نسبة الانجاز فيه حوالي ٧٠ بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكثيري يؤكد على اهمية انجاز المشاريع التنموية وفقا للمواصفات و الزمن المحدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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