ماذا قال اللواء عيدروس الزبيدي عن إنتصارات القوات الجنوبية بالضالع ؟

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
الزبيدي
كتب
متابعات_الخليج 365
هنأ رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اللواء الركن، عيدروس قاسم الزبيدي، إنتصارات القوات الجنوبية اليوم في محافظة الضالع .
جاء ذلك في إتصال هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء، من مقر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئيس غرفة العمليات المشتركة بمحافظة الضالع، العميد الركن عبدالله مهدي سعيد .
وأشاد اللواء الزُبيدي بالمواقف القتالية البطلة التي خاضها أبطال القوات المسلحة الجنوبية والتي تكللت بالدخول إلى عمق مواقع العدو، وبالتالي دحر هذه الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
كما تحدث الزُبيدي هاتفياً مع القيادات العسكرية الميدانية في الجبهة، وبارك لهم هذا النصر، مؤكداً على أن جهودهم وبطولاتهم ترسم مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات الميدانية ستترجم إلى انتصارات سياسية عملية تضمن للجنوبيين مستقبل آمن.
وأشاد الزبيدي بدعم وإسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف حتى ضمان تأمين المنطقة من كافة التهديدات والمخاطر.
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