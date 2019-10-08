إنتخاب اليمن نائباً لرئيس لجنة الشرق الأوسط في الدورة 23 للسياحة العالمية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

قباطي

كتب الخليج 365

قال وزير السياحة، الدكتور، محمد قباطي، أنه تم إنتخاب اليمن لمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط في الدورة ٢٣ لإجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، مهنئاً اليمن بهذا الإنجاز .

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وأوضح قباطي في تغريدة له بتويتر، أن الوزارة نجحت في الحصول على هذا المنصب رغم كل الصعاب .. مشيراً إلى أن اليمن كانت مهددة بوقف العضوية وعدم المشاركة لتخلفها عن دفع إشتراكاتها التي سبق ونجحت الوزارة في تقسيط متخلفاتها لِ١٨سنة على مدى ٣٠عام .

وأقرت الدورة الـ23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجارى فى مدينة سانت بطرسبرج، إختيار لجنة لإنتخاب رئيساً وأعضاء للجمعية للفترة من الدورة الـ23 وحتى الدورة 25 للجمعية .