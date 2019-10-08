إشادة محلية بشفافية إدارة أمن المكلا ومطالبات بالإقتداء بها

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

إدارة أمن المكلا

كتب الخليج 365 - خاص

أشاد مراقبون محليون، بالشفافية التي أبدتها إدارة أمن وشرطة مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وحرصهم على إطلاع الرأي العام المحلي على عدد وحجم ونوع القضايا والبلاغات الشهرية .



وقال المراقبون "ونحن نسجل تقديرنا واعجابنا بإدارة وشفافية عمل إدارة الأمن بمديرية مدينة المكلا العقيد عيسي العمودي وطاقمه الذي يحرص شهريا على اطلاع الرأي العام المحلي على حجم وعدد ونوع القضايا والبلاغات التي تقدم لديهم ومايتم بشأنها" ..

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ودعا المراقبون مدراء إدارات الأمن بالمديريات الأخرى أن يحذوا حذو امن المكلا .. مخصصين بالذكر إدارتي أمن وشرطة الديس الشرقية والريدة قصيعر الذين نستطيع القول أن عملهم شبه مغيب على الرأى العام المحلي .

وتساءل المراقبون "لا ندري ما الحكمه من وراء هذا الصمت الذي نشعر به ، وهل هناك عمل وادارة متمكنة تعمل مثل نظيرتها في المكلا ام لا ؟!" .. مؤكدين أنهم لا يريدون منهم إلا أن يشعروهم بتواجدهم ويرفعوا احصائيه شهريه للاطلاع عليها من الجميع وهو الأمر الذي سيعزز تواصلهم وارتباطهم بالناس ، مثل تحرص قيادة أمن المكلا على هذا النهج الطيب .