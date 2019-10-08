بالوثائق.. أبناء المسؤولين في حكومة هادي يبسطون على المنح الدراسية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت وثائق رسمية عن فضيحة جديدة لمسؤولين في حكومة هادي، وتحديداً في فساد المنح الدراسية ، وحرمان المستحقين على حساب أولاد المسؤولين.

وتشير الوثائق الى اعتماد وزارة التعليم العالي في حكومة المرتزقة مساعدات مالية لمقربين من مسؤولين في حكومتهم، ووفق الوثيقه المرفقه فإن المسؤولين وجهوا بإضافة مساعدات ماليه في الربع الاول من العام الماضي ل(585) طالباً من خارج كشوفات المنح الدراسية المعتمدة .. اي بمعدل يزيد عن الفين طالب سنوياً.

وبينت الوثائق ان كبار المسئولين في الإضافة لطلاب لم يستكملوا الوثائق الدراسيه المطلوبة ولم يتم التأكد من تسجيل الطالب في الجامعة إضافة الى عدم معرفة تواجد الطالب من عدمه في بلد الدراسة.

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وتشير الوثيقة أيضاً إلى ان التوجيهات للحصول على مساعدة مالية يعتبر بمثابة منحة دراسية بمساعده.

وتؤكد الوثيقة ان المسئولين الذين اصدروا التوحيهات غير القانونية وفق التالي .

_ وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات (250) اضافة منحة مالية .

_ وزير التعليم العالي 191.

_ رئيس الوزراء 65

_ نائب وزير التعليم العالي 57

_ جهات غير محددة 13

_ نائب الرئيس 8

_نائب رئيس الوزراء 2