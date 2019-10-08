"الزامكي" لــ تهل علينا ذكرى ثورة ١٤ أكتوبر وقد اغتسلت من الإحتلال

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الزامكي

كتب الشحات غريب

قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي في روسيا والدول المستقلة علي الزامكي، حين نستعيد ذكرى أولئك الذين سقطوا على درب الحرية من أجل قضية الجنوبـ إنما لنذكر أنفسنا بأن مسؤليتنا تجاه الدماء التي أراقوها ورووا بها أرض الجنوب لاتقل بحال عن المسؤلية التي تحملوها ووهبوا أرواحهم ودماءهم من أجل ترابها وعزتها وكرامتها.



وأضاف "الزامكي" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، ولكي نطيب ثراء شهدائنا الابرار ونجعلهم في ذاكرة الأجيال والتاريخ أن نضطلع بمسؤولية تحقيقها على صعيد الوعي الوطني وعلى صعيد الممارسة، يعني ذلك من الناحية العملية والوطنية ، مواصلة إعادة تكوين الانسان الجنوبي ما بعد الوحدة الفاشلة وترسيخ ذلك في عقل ووجدان وسلوك الإنسان الجنوبي حيث تغدوا قضية الانتماء للهوية الوطنية الجنوبية، مرتبطة بتضحيات أسطورة الحرب الأخيرة في عدن.

وأشار أنه تهل علينا ذكرى ١٤ أكتوبر بحله جديد وتحل وقد اغتسلت من الاحتلال والأطماع اليمنية واستعادة كرامتها وديمومتها.

وقال اسمحوا لي أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لشعبنا الجنوبي العظيم بمناسبة عيد ثورة ١٤ أكتوبر متمنيا له التوفيق في إنجاز استعادة دولته والخزي والعار للغزاة المحتلين القدماء والجدد.

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وتعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963، واحدة من أهم الثورات العربية والتي غيرت بقيامها مجرى الأحداث وانتصرت للحرية والكرامة بعد سنوات من النضال الثوري المسلح ضد الاستعمار البريطاني قدم فيها اليمنيون أرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل تحرير البلاد.

لقد تفجرت ثورة الرابع عشر من أكتوبر في جبال ردفان الشامخة وذلك بعد نضجها ثورياً وعسكرياً في الشطر الشمالي من اليمن خاصة في صنعاء وتعز وإب والحديدة ، حيث مثلت هذه المحافظات ملاذاً آمناً للثوار استطاعوا خلالها أن يرسموا مخططاتهم الثورية.

وناقشت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في إجتماعها، بعدن، الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد ثورة 14 أكتوبر، التي ستحل الأسبوع المقبل .

واستعرض الإجتماع برنامج الإحتفال من فعاليات سياسية وثقافية وفنية ورياضية ووطنية.

وأستمع الإجتماع إلى تقارير رؤساء دوائر الأمانة حول برنامج الاحتفال بما يتناسب وأهمية العيد الوطني بالنسبة للجنوبيين وما يحمله من دلالات وطنية وسياسية على مستوى الجنوب ككل.