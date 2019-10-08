أمنية تعز تشدد على ضرورة توحيد الصفوف لإستكمال معركة التحرير

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - وكالات

شدد إجتماع أمني عسكري، عقد اليوم في محافظة تعز، على أهمية توحيد الصفوف لاستكمال معركة التحرير وتفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن واستقرار المحافظة.



وأكد قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الامنية ، إن قيادة محور تعز تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الأجهزة الأمنية و السلطة المحلية لحشد كل الجهود وحل أية إشكالات تعيق توحيد الصفوف لتحرير وتأمين المحافظة.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن الإجتماع الإستثنائي للجنة الأمنية ناقش الاوضاع والمستجدات الامنية والعسكرية بالمحافظة.

ووقف الاجتماع برئاسة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة اللواء الركن سمير الصبري ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، أمام تطورات الاوضاع العسكرية والامنية في مختلف الجبهات وسير الأوضاع في مدينة التربة.

وشدد على ضرورة تحمل قادة الوحدات العسكرية والامنية مسؤولياتهم المنوطة بهم وتكاتف الجهود بما يحقق هدف استكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة .. مشيراً الى أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تعد قوة رادعة لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وفق استراتيجة عمل تهدف إلى تحقيق الانتصار على المليشيا وتثبيت الامن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها والمساس بحقوق أبنائها.

من جهته أكد وكيل أول المحافظة، على ضرورة تعزيز الجهاز الأمني وتمكينه من القيام بمهامه المتمثلة ببسط سيطرة الدولة وفرض هيبتها وانهاء المخططات الخبيثة للميليشيا الحوثية المزعزعة لامن واستقرار المناطق المحررة .. داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد دون الالتفات للمغرضين الذين يسعون دائماً الى زرع الفرقة وتجاوز ذلك بتمكين أدوات الدولة الضامنة لحقوق المواطنين وأمنهم واستقرارهم.