القوات الجنوبية تتقدم باتجاه محافظة إب من ثلاث محاور

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 المقاومة الجنوبية كتب الخليج 365 قال القيادي في المقاومة الجنوبية، العقيد علي شايف الحريري، أن القوات المسلحة الجنوبية تواصل تقدمها بإتجاه محافظة إب من ثلاثة محاور، وذلك بعد تحرير مواقع إستراتيجية في شمال محافظة الضالع .

وذكر الحريري أن القوات الجنوبية إجترحت مأثر بطولية في الشجاعة والاستبسال وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير منطقة باجة ومنطقة سليم وعويش والريبي والزبيريات وبيت النجار والدرما والطيرمه بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية تكبدت خلالها الأخيرة خسائر بشرية فادحة . Advertisements وأضاف "قواتنا المسلحة الجنوبية تواصل التقدم في منطقة الفاخر من ثلاث محاور كما قام سلاح المدفعية الجنوبية من قصف تعزيزات في نقيل الخشبة كانت قادمة لمليشيات الحوثي من محافظة أب" . وتابع "وفي جبهة مديرية الأزارق جنوب غرب الضالع تمكنت قواتنا المسلحة الجنوبية من تحرير مواقع عده أهمها موقع لكمة ورزان وموقع القرن ولكمة اليهودي وموقع الأساس وموقع نقطة مقطار وجميعها حدودية تابعة إداريا لمديرية الحشاء الشمالية" .

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