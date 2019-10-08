قيادي في الإنتقالي يشيد بإنتصارات المقاومة الجنوبية في الضالع

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

فضل الجعدي

كتب الخليج 365

أشاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الامين العام , فضل الجعدي , بالإنتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "تحية من القلب لأبطال الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية ولواء 30 مدرع في محافظة الضالع على الانتصار الذي حققوه اليوم في جبهة الضالع وتحرير الفاخر الإستراتيجية ومنطقة باجه من مليشيا الحوثي "

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واختتم "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى ".

وتمكنت قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني، مدينة الفاخر، شمالي محافظة الضالع، من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتأتي هذه التطورات عقب اندلاع معارك عنيفة بين القوات الجنوبية المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمال وشمال غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، السبت، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ووفق تلك المصادر، فقد شنت القوات الجنوبية هجوما واسعا على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة الريبي بحجر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين في وادي سُليم، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.