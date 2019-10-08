بدء دورة تديبية للإعلاميات في المجال الرياضي في عدن

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 جانب من الدورة التدريبية كتب الخليج 365 بدأت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية للإعلاميات في المجال الرياضي والتي ينظمها الاتحاد العام للإعلام الرياضي، بمشاركة 20 إعلامية .

Advertisements وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام الى إكساب المشاركات محاضرات نظرية وتطبيقية في تقنيات كتابة الخبر الصحفي وصياغة الأخبار الرياضية بشكل خاص بالإضافة إلى أساسيات ومهارات التصوير للفعاليات الرياضية . ويعول الاتحاد العام للإعلام الرياضي على هذه الدورة وغيرها من الدورات القادمة لإكساب الإعلاميين والإعلاميات الشباب المهارات اللازمة، والارتقاء بقدراتهم العملية. ويعكف الاتحاد على الإعداد لتنظيم سلسلة من الدورات والورش لوضع الشباب والشابات الذين انخرطوا في المجال الإعلامي مؤخرا على الطريق الصحيح وتطوير قدرات الأجيال السابقة من أعضاء الاتحاد.

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