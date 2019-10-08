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وزير الثقافة يوجه هذا الطلب إلى الحكومة الأمريكية
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
قال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، إن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للحكومة الأمريكية بمنع تداول الآثار والتحف اليمنية في السوق الأمريكية.
وأضاف دماج - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الثلاثاء- أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية في الحكومة الأمريكية في 29 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة طلب الحكومة اليمنية بفرض قيود على الآثار والتحف اليمنية وتداولها في الولايات المتحدة.
وأوضح أن طلب الحكومة يتطلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن هذا الطلب يأتي بناءً على المادة (9) من اتفاقية اليونسكو التي أنهت بلادنا إجراءات المصادقة عليها مطلع شهر سبتمبر الماضي.
ولفت دماج إلى أن سفارة اليمن في واشنطن تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف الرامي إلى منع تداول الآثار اليمنية في الأسواق الأمريكية.
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