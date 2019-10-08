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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الداخلية يكشف مدى بخله وحرصه الشديد على المال ويهين نفسه ويجعل الاخرين يحتقرونه ..لن تصدق ماذا فعل الوزير من اجل 30 دولار فقط ( صورة )

كشفت مصادر أن وزير الداخلية في حكومة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، قدم طعنًا على حكم تغريمه 30 دولارًا، أي ما يعادل 500 جنيه مصري، في قضية أموال الداخلية المعروفة إعلاميًا بقضية ”فساد المليار جنيه“، والتي أدانته فيها المحكمة بالغرامة. وأضافت المصادر بحسب المصري اليوم، أن الطعن الذي قدمه حبيب العدلي، قُدم لمحكمة النقض، وطالب فيه بإلغاء حكم الغرامة، وتنظره محكمة النقض والنيابة العامة ضمن طعون باقي المتهمين، في يناير المقبل. وكانت محكمة جنايات الجيزة في مصر، قضت ببراءة العادلى و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------

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