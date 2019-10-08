مدير شرطة سقطرى يتسلم إدارة الأمن ويباشر عمله

باشر مدير شرطة محافظة أرخبيل سقطرى الجديد العقيد فائز سالم موسى طاحس عمله في إدارة أمن المحافظة، وذلك بعد أيام من تمرد المدير السابق ورفض تسليم إدارة الأمن. وبحسب مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، فإن "طاحس" تسلم إدارة الأمن بعد جهود كبيرة بذلتها قيادة القوات المشتركة والسلطة ممثلة بمحافظ المحافظة رمزي محروس وأركان اللواء الأول مشاء بحري العقيد ناصر قيس وعددا من القيادات البارزة. وجاءت عملية التسليم تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي بتعيين فائز سالم موسى طاحس مديرا لأمن محافظة سقطرى خلفا للعميد المتمرد الرجدهي الموالي للانتقالي الإماراتي.



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