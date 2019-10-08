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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : «شاهد فيديو وصور» انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم والديوان الاميري يتعرض لهجوم عنيف (تفاصيل)

قال ناشطون ان الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة تعرض صباح اليوم لهجوم بالاسلحة المتوسطة وقذائف الاربيجي .

وزعم ناشطون على مواقع السوشال ميديا في حسابات تم انشائها حديثا ، ان مسلحين مجهولين هاجمو الديوان الأميري مساء اليوم الجمعة ولاذو بالفرار بعد اشتباكهم مع حراسة القصر لمدة عشر دقائق تقريبا .

ويعتبر الديوان الاميري هو المقر الرئيسي للحكم في دولة قطر

و المقر الرئيسي للحكم في دولة قطر والجهاز السيادي فيها، والمكتب الإداري للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ، وهو حلقة الوصل بين الأمير وكافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج، ويعرض عليه مشاريع القوانين والأدوات التشريعية للنظر في المصادقة عليها، ويبلغ توجيهاته للجهات المعنية.

ونشر الناشطون صورا وفيديو قالو انها للديوان الاميري بعد تعرضه للهجوم ، ويظهر فيها حجم الخراب والدمار الكبير الذي لحق به .



لكن هذة الصور والفيديو كانت الخيط الرئيسي لاكتشاف ان هذة الشائعات كاذبة وليس لها اساس من الصحة ونشرتها حسابات حديثة المنشأ ويرجح انها تتبع مخابرات دولة خليجية معادية لقطر .

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وبفحص الفيديو تبين انه وكالة “رابتلي” التابعة لمجموعة “روسيا اليوم” بثته عام 2017م ويظهر فيه الاضرار التي لحقت بقصر امير قطر السابق الشيح حمد بن خليفة قرب مدينة تدمر السورية بسبب المواجهات التي شهدتها المنطقة .

اما الصور فقد نشرها تنظيم الدولة الاسلامية” الإرهابي، في يونيو/حزيران عام 2015 وقال إنه قصر تابع للعائلة القطرية الحاكمة، استولى عليه بعد بسط سيطرته على تدمر لأول مرة.

وبسبب أعمال القتال التي شهدها ريف حمص على مدى السنتين الماضيتين تضرر القصر الواقع في موقع صحراوي، بقدر كبير.



وتجدر الإشارة إلى إن هذا القصر بدأ تشييده في عام 2009 للشيخة موزة، والدة الأمير القطري الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن أعمال البناء لم تكتمل أبدا