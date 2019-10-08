مناشدة لوزير التربية ووزير المالية

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عدن - ياسمين التهامي - مناشدة لوزير التربية والتعليم والمالية

جهينة يمن

قام الأخ أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل النازح في الرياض بتشكيل لجنة بقرار اداري رقم (250) بخصوص التربويين النازحين من امانة العاصمة صنعاء والذين يتقاضون رواتبهم الشهريه من العاصمة المؤقتة عدن مع العلم ان وزير المالية لا يعلم عن اللجنة شيئا ولا بقرار تشكيلها ولم يتم التنسيق او ابلاغ وزير التربية والتعليم بخصوص تشكيل هذه اللجنة والهدف من تشكيلها

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وأفاد معلمون انه لا يوجد ممثل للوزارة في هذه اللجنة التي قامت بحرمان التربويين من حقوقهم وقد باشرت اللجنة عملها يوم 14/9/2017 وحتى 25/9/2019 لمدة( 12) يوما وصادف عملها اجازة نهاية الأسبوع وعيد الثورة وهذا وقت غير كافي مطلقا لاستكمال العمل المناط بها.

في ذات الصدد أكد عدد من المعلمين أن خسارتهم المالية كبيرة ومع ذلك لم يستطيعوا دخول العاصمة المؤقتة عدن بسبب منع دخولهم من قبل النقاط الأمنية لإجمالي عدد نازحي الأمانة من التربويين(600 )معلما ومعلمة اما عدد الذين تمكنوا من الحضور فقد بلغ (270 ) معلما ومعلمة فقط وحرم ( 330 )لم يتمكنوا من الحضور لاسباب عديدة منها منع دخولهم الى عدن وأسباب اخری ومنهم لم يبلغ ولم يعرف بأن هناك لجنة ،كما أن هناك البعض يعمل في مدارس عدن ولم يعرف بوجود تلك اللجنة وعرف بعد فوات الآوان .

وفي ذات السياق فإن أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل تسربت معلومات بأن اللجنة الخاصة بالتربويين النازحين من الأمانة فقط ولم تشمل نازحي المحافظات الاخرى من التربويين وان الغرض من تشكيل هذه اللجنه هو اقصاء معلمون ينتمون لمحافظتي تعز وعدن نزحو من العاصمه صنعاء ما زاد المعلمون حيرة واستغرب البعض حدوث مشكلة أن الوساطة والمحسوبية شاب عملها .

وناشد المعلمون وزير الدولة امين العاصمة ووزيري التربية والتعليم ووزير المالية وضع الحلول وفك ازمتهم بعد حرمان طال قوت اطفالهم منذ شهر يوليو 2019م..فهل من منقذ؟؟