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اليمن تطلب من واشنطن منع تداول الأثار في الولايات المتحدة

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الوزير دماج

الوزير دماج

اليمن تطلب من واشنطن منع تداول الأثار في الولايات المتحدة

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متابعات_الخليج 365

تقدمت الحكومة اليمنية بطلب إلى الحكومة الأمريكية بمنع تداول الاثار والتحف اليمنية في السوق الامريكية، وذلك وفق ما قال وزير الثقافة مروان دماج .

 

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن الوزير دماج، أنه من المقرر ان تجتمع اللجنة الاستشارية في الحكومة الامريكية في ٢٩ اكتوبر الحالي لمناقشة طلب الحكومة اليمنية فرض قيود علي الاثار والتحف اليمنية وتداولها في الولايات المتحدة .

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وأشار وزير الثقافة الى ان طلب الحكومة يتطلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية .. موضحاً أن هذا الطلب يأتي بناءاً علي (المادة ٩) من اتفاقية اليونيسكو التي انهت بلادنا اجراءات المصادقة عليها مطلع شهر سبتمبر الماضي.

 

ولفت وزير الثقافة الى ان سفارة بلادنا في واشنطن تبذل جهوداً كبيرة في هذا الملف الرامي الى منع تداول الاثار اليمنية في الأسواق الامريكية.

 

وجاء هذا الطلب على خلفية قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتهريب الأثار اليمنية إلى الخارج في إطار مسلسل النهب المستمر لتاريخ البلاد .

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