شاهد .. كلية التربية في عدن تتسلم دعماً جديداً من الهلال الأحمر الإماراتي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كلية التربية في عدن تتسلم دعما جديدا من الهلال الأحمر الإماراتي

كتب عدن - الخليج 365

تسلمت كلية التربية بجامعة عدن، اليوم الثلاثاء، دعماً جديداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار الجهود الإماراتية للإرتقاء بالنشاط التعليمي والأكاديمي في اليمن .



وشمل الدعم عدداً من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمستلزمات الإلكترونية .

وخلال عملية التسليم، شكر نائب رئيس جامعة عدن لشئون الطلاب، الدكتور، محمد عقيل العطاس كلمة شكر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي لدعمها المتواصل لجامعة عدن ضمن عدة مراحل تشمل أغلب كليات الجامعة بعدد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة الشبكات .. مؤكداً بأن كلية التربية عدن هي في أمس الحاجة لمثل هذه التجهيزات التي من شأنها تحسين العمل الأكاديمي والإداري فيها.

فيما عبر الدكتور/سالم لجدع عميد كلية التربية عدن عن سعادته بهذا الدعم السخي ..واصفاً أياه: أنه دليل على المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة عدن لدى الأخوة في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والهلال الأحمر الإماراتي.