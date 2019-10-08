الجعدي : حوار جدة كان إختباراً وتجاوزناه بنجاح

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الجعدي

كتب الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، أن حوار جدة كان إختباراً من الاشقاء للمجلس وتم تجاوزه بنجاح كبير .

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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "حوار جدة لم يكن حواراً فقط بل هو أكثر من ذلك.. هو قبل أن يكون حواراً كان إختباراً من أشقائنا في التحالف لعقولنا وأعصابنا وقدرتنا على الصبر.. وهو ما تجاوزناه بنجاح كبير" .. مضيفاً أن فريق الإنتقالي إقتدى بنبي الله أيوب عليه السلام في الصبر .

وترعى المملكة العربية السعودية والإمارات حواراً بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، عقب الأحداث والمواجهات التي شهدتها العاصمة عدن خلال شهر أغسطس الماضي وأنتهت بطرد القوات الموالية لحزب الإصلاح من المدينة .