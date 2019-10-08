شاهد بالفيديو .. القوات الجنوبية المشتركة تحكم سيطرتها على مدينة الفاخر بالضالع

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 - خاص

أحكمت القوات الجنوبية المشتركة، ظهر اليوم الثلاثاء، على مدينة الفاخر بمحافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي كانت تتمركز في أطرافها .



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وحصل (الخليج 365) على فيديو لأحد أفراد القوات الجنوبية وهو يتحدث عن سيطرة القوات الجنوبية والألوية العسكرية التي شاركت في السيطرة على المدينة .. مؤكداً أن المدينة أصبحت تحت سيطرة القوات الجنوبية بشكل كامل .

وقال قائد القوات التي قادت الهجوم على الفاخر، أن القوات المسلحة الجنوبية تمكنت من دخول مدينة الفاخر والسيطرة على المدينة .. مشيراً إلى أن القوات ستواصل تقدمها نحو المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات في مدينة دمت .