اخبار الخليج / اخبار اليمن

استشهاد وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم أرضي في المخا

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

لغم ارضي

لغم ارضي

استشهاد وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم أرضي في المخا

كتب

تعز - الخليج 365

تواصل ألغام الحوثي حصد المزيد من الأرواح من المدنيين الأبرياء في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

 

 

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم أرضي شمال المخا غربي تعز.

Advertisements

 

 وفي الحديدة، غرب اليمن، استشهد 4 أطفال وأصيب طفلان آخران، جميعهم أشقاء، بانفجار عبوة ناسفة على شكل رأس صاروخي من مخلفات الميليشيات الحوثية، عندما كانوا يلعبون في مسقط رأسهم بوادي نخلة شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

 

وأعربت المصادر عن خشيتها من انفجارات مماثلة في ذات المنطقة بعد أن كشفت الأمطار الغزيرة عن ألغام الميليشيات الحوثية.

 

وكشفت سيول الأمطار عن حقول ألغام زرعتها الميليشيات في القرى الواقعة على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم أرضي في المخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا