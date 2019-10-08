استشهاد وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم أرضي في المخا

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
لغم ارضي
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تعز - الخليج 365
تواصل ألغام الحوثي حصد المزيد من الأرواح من المدنيين الأبرياء في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم أرضي شمال المخا غربي تعز.
وفي الحديدة، غرب اليمن، استشهد 4 أطفال وأصيب طفلان آخران، جميعهم أشقاء، بانفجار عبوة ناسفة على شكل رأس صاروخي من مخلفات الميليشيات الحوثية، عندما كانوا يلعبون في مسقط رأسهم بوادي نخلة شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وأعربت المصادر عن خشيتها من انفجارات مماثلة في ذات المنطقة بعد أن كشفت الأمطار الغزيرة عن ألغام الميليشيات الحوثية.
وكشفت سيول الأمطار عن حقول ألغام زرعتها الميليشيات في القرى الواقعة على الخط الرابط بين تعز والحديدة.
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