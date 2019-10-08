مصادر لـ"اليمن العربي": مايجري في الحجرية بتعز من الإخوان يعد خيانة عظمى

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة اليوم الثلاثاء، بأن ما يجري في مناطق الحجرية التابعة لمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، من قبل الإخوان يعد خيانة عظمى.



وبينت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن جيش الجنرال العجوز علي محسن الأحمر الهارب من امام الحوثي يتخفى في الحجرية بانتظار ساعة الصفر للشروع بعمليات الفوضى والنهب .

وتقول المصادر، بأن "وزير الدفاع امر بانهاء التواجد والانسحاب الفوري من التربة الا ان قوات الحشد الشعبي تمردت ، ومحافظ المحافظة هو الاخر يامر بالانسحاب وتم الرفض لتوجيهاته".

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وفي التقاصيل، قالت مصادر محلية إن قيادات حزب الإصلاح ينقلون مسلحين إلى موقع داخل مدينة التربة وأطرافها منذ أمس، حيث تم نشر عشرات المسلحين.

وأضافت المصادر إنه تم نقل مجاميع مسلحة إلى التربة من مناطق الاكاحلة والمذاحج من قبل سامي سعيد قاسم الأصنج، القيادي الإخواني، الذي نقل الكثير من مقاتلي الحشد حتى فجر اليوم.

وبحسب المصادر، فإن "مايسمى باللواء الرابع جبلي هذا الى اليوم مازال مليشيات خارج القانون ولم يصدر به اي قرار جمهوري بتشكيله يعني بلا مشروعية ومجرد فصيل مسلح يعمل خارج القانون".

وذكرت أن "اللواء 17 او مابات يعرف بلواء (الطباشير ) وظف خارج مسرح عملياته متمددا للمشاركة في معركة الفوضى (معركة تحريرالمحرر) ،قيادة المحور الاخوانية تسير وفق مخطط ذات المعركة تتلقى التوجيهات وتمارس عكسها بما يؤكد للقاصي والداني ان لدينا تشكيلات مسلحة لاتخضع لوزارة الدفاع او القائد الاعلى للقوات المسلحة وتتخذ الشرعية رداء لممارسة اعمال خارج القانون وشن الحروب العبثية".