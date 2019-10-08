القوات الجنوبية تشن معارك بالضالع.. والسيطرة على عدة مناطق (فيديو)

تمكنت القوات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حبيل الجعدانة والجحوف وحبيل العسط وبيت حردون وموقع الزاري ومحطة الزيدي، لتتقدم إلى محطة الشرج القريبة من الفاخر.



وشنت القوات الجنوبية والألوية المقاتلة إلى جانبها هجوماً موحداً من القفلة؛ وصولًا إلى حجر من خلال خطط الالتفاف وعنصر المباغتة وتمكنت القوات الجنوبية من السيطرة كليًا على زبيريات ومناطق عويش في الريبي، وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من عشرين عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية وأسر ثمانية آخرين. وشهدت جبهات الضالع مواجهات هي الأعنف على الإطلاق.

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