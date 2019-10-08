مقاتلات التحالف تدمر شاحنة صواريخ باليستية تابعة للمليشيات بالحديدة

مقاتلات التحالف

كتب الحديدة - الخليج 365

وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف دمرت الشاحنة التي كانت تحمل صواريخ باليستية مختلفة الأحجام، قبل وصولها إلى مخازن المليشيا في الحديدة.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي كانت تخطط لاستخدام الشاحنة في استهداف مواقع الجيش الوطني، وقوات التحالف والسفن التجارية في المياه الدولية للبحر الأحمر.

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