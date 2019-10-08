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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” أول عرض أزياء نسائي في السعودية بالجنز والحرير يشعل مواقع التواصل ويشعل غضب واسع(فيديو)
تسبب إعلان هيئة الترفيه السعودية عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة، في موجة غضب واسعة بين السعوديين فيما وصفوه بأنه اتجاه إلى الانحلال لا التحرر.
رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، وفي فيديو نشره على حسابه بتويتر أعلن عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة خلال “موسم الرياض”.
وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن تنظيم منتدى “مستقبل الأزياء” للمرة الأولى في موسم الرياض، وذلك على مدار 3 أيام، من 4 وحتى 6 نوفمبر المقبل.
وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.
ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الأول من نوعه في المملكة، حسبما ذكرت مجلة الأزياء العالمية “VOGUE”، العديد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي، كما ستكون هناك منابر مخصصة لمناقشة العناصر المطلوبة لبناء منصة متكاملة لقطاع الأزياء في المملكة.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق ما تشهده المملكة من تطورات تنموية وثقافية.
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موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/gM1SkOraAH— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2019
موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟ Advertisements
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