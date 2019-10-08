الاكثر مشاهدة - أسلحة فتاكة في قبضة الحوثيين لا يمتلكها الجيش اليمني .. وتوجيه ضربات نوعية للعمق السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة فتاكة في قبضة الحوثيين لا يمتلكها الجيش اليمني .. وتوجيه ضربات نوعية للعمق السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي إن مليشيا الحوثي تملك أسلحة غير موجودة في القطاع العسكري اليمني، مؤكداً أن ارتفاع معدل استخدامها من قبل الميليشيات في استهداف الجيش في الداخل ودول الجوار يؤكد استمرار عمليات التهريب.

وأكد مجلي أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الموانئ الثلاثة، التي تسيطر عليها الميليشيات في الساحل الغربي مستمرة، مشيراً إلى أن “الميليشيات تحرص على خرق أي اتفاق يجري التوصل إليه لإفشال مساعي السلام وتجنب تسليم الموانئ”.

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وأضاف مجلي في تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” أن استمرار موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى في قبضة الميليشيات الانقلابية سيكون له أثر سلبي وستستمر معه عمليات تهريب مختلف الأسلحة”.

وتابع “هذه الميليشيات لا تعرف إلا لغة السلاح ولا يوجد حل إلا تحرير تلك الموانئ وعودتها إلى الحكومة الشرعية”.

وقال مجلي إن من يدير تهريب الأسلحة هم خبراء إيرانيون موجودون في الحديدة، إذ يتواصلون مع نظرائهم في صنعاء للاتفاق على كيفية شحنها، وعادة ما تنقلها الميليشيات في وسائل نقل مدنية تحسباً لاستهدافها، ويجري إرسالها بشكل مباشر إلى صعدة وصنعاء اللتين تشكلان نقطة تجميع تلك الصواريخ والطائرات”.