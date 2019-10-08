الاكثر مشاهدة - دولة أوروبية معروفة تقرر تغيير اسمها إلى الأبد بسبب سمعتها السيئة .. تعرف على (الاسم الجديد)

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية معروفة تقرر تغيير اسمها إلى الأبد بسبب سمعتها السيئة .. تعرف على (الاسم الجديد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الحكومة الهولندية تغيير اسم البلد والامتناع عن استخدام تسمية "هولندا" نظرا للصورة السيئة التي باتت مقترنة في الأذهان بهذه التسمية، وفقا لبوابة "Adformatie". وذكرت بوابة "Adformatie" يوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات تحديث البلد، وأن التسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء.

Advertisements وأوضحت البوابة أن السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية الجديدة (لم تعلن حتى الآن) في المحافل الدولية مثل مسابقة "يوروفيجن-2020"، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم. المصدر: نوفوستي

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