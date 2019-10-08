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عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بخبر تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية بقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وأعلنت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية، أمس الاثنين، عن انضمام الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود لطاقمها.

المثير في الأمر هو ما كشفه النشطاء أن وسائل الإعلام السعودية الرسمية تعمدت نشر اسم الأميرة مجتزأ لتظهر أنها ابنة الملك الراحل عبدالله.

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شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بابنة عمه الملك الراحل عبدالله ، ”الأميرة غادة” وأشعل مواقع التواصل .. ”صور صادمة”



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وهي في الحقيقة الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي والصورة المتداولة ليست لها.

واعتبر البعض أن الهدف من ذلك هو تشويه سمعة بنات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حسب قولهم.

فيما أكدت الإعلامية السعودية خديجة الوعل أنها بالأمس باركت لصديقتها سمو الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود عن تعيينها رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة الاخبارية، لكهنا فاجأتها بأنها ليست الشخص المعني وأن صورتها نُشرت بالخطأ مع الأخبار الصحفية.