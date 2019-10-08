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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يتصل بالزبيدي ويكشف له سر خطير سيقضي على الجنوبيين ويحول المحافظات الجنوببية الى كتلة من الجحيم ..شاهد كيف كان رد عيدروس الزبيدي

ذكرت مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي اتصل بعيدروس الزبيدي واكد له ان الممارسات العنصرية التي ينشرها المجلس الانتقالي بين ابناء المحافظات الجنوبية وبين ابناء الجنوب والشمال هي التي ستقضي على الجنوب وابنائه .

وكشف المصدر ان الرئيس هادي ذكره بأن هذه العنصرية المقيتة هي التي ادت الى احداث يناير الكارثية وجعلت ابناء البلد الواحد يقتلون بعضهم البعض وكانت النتائج كارثية واكلت الاخضر واليابس وسببت نكبة كبيرة للجنوبيين قبل الوحدة.

واشار المصدر الى ان الزبيدي افهم الرئيس ان هذه اتهامات باطلة واشاعات لا اساس لها من الصحة وانه يتعامل مع ابناء الجنوب او الشمال بنفس الطريقة لكنه لن يحيد عن تحقيق الانفصال مهما كان الثمن -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- لافتا الى ان مايشاع بأن ابناء ابين يكرهون ابناء الضالع ويقفون ضدهم ليس الا مجرد خرافات يروج لها اعداء الجنوب..

المصدر لفت الى ان اتصال الرئيس هادي جاء عقب تلقيه تأكيدات عن انشقاق 300 جندي في محافظة لحج من أبناء الصبيحة من معسكر اللواء الخامس في لحج الذي يقوده صالح السيد اليافعي.

وبحسب المصادر فإن الجنود افادوا ان الانشقاق جاء نتيجة ممارسات عنصرية ومناطقية لقيادات من الضالع تجاه ابناء الصبيحة .

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