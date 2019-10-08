الخلافات الحوثية تتأجج وزعيمهم يأمر بحبس 4 قيادات بارزة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب صنعاء - الخليج 365

ظهرت إلى السطح الخلافات الحوثية المتصاعدة يوماً بعد آخر بشكل كبير.



وتأججت حدة الخلافات الناشبة بين قيادات جماعة الحوثي؛ جرّاء اتهامات متبادلة بالوقوف وراء عمليات نهب لذخائر وأسلحة متنوعة، والاتجار بها في السوق السوداء.

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وأكدت مصادر مقربة من الجماعة الانقلابية وفق ما نشرته صحيفة «الخليج»،الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - أن توجيهات مشددة أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بحبس أربعة من القيادات الميدانية في جبهة صعدة؛ المعقل الرئيسي للحوثيين، بعد ثبات تورطهم بالاتجار بكميات من الأسلحة والذخائر في السوق السوداء.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مشرفي الميليشيات في جبهتي صعدة وصرواح غادروا مواقع تمركزهم مع أعداد من المقاتلين؛ احتجاجاً على تنامي عمليات نهب مخزون الأسلحة والذخائر من قبل قيادات ميدانية مسؤولة عن توزيع الإمدادات والمؤن والذخائر؛ بهدف تحقيق أرباح مالية من وراء بيعها في السوق السوداء.

ولفتت المصادر إلى أن ثلاثة من القيادات الميدانية البارزة انسحبت من مواقع تمركزها بجبهة صعدة، وعادت إلى محافظة عمران المتاخمة للعاصمة صنعاء، ورفضت التراجع عن مواقفها؛ لقناعتها بأن نافذين من المقربين من زعيم الحوثيين هم من المتورطين في تشجيع عمليات النهب المتكررة لمخزون الأسلحة؛ كونهم يحصلون على مكاسب مالية من وراء بيعها في السوق السوداء.