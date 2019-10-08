أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 المقاومة كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:

تعرف على فساد شركة النفط بساحل حضرموت وتحايلها على الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/425090/ التحالف يشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي بالحديدة وصعدة https://www.elyamnelaraby.com/425091/ مليشيا الحوثي تكثف من خروقاتها في الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/425099/ انتخاب اليمن نائب رئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية https://www.elyamnelaraby.com/425105/ مقتل وجرح 6 أطفال أشقاء بعبوة ناسفة حوثية في الحديدة الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/425107/ قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/425132/ ننشر أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/425134/ استقرار أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/425135/ تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات https://www.elyamnelaraby.com/425139/ Advertisements افتتاح مدرسة هي الأولى من نوعها في لبان للأطفال الذين يعانون من التوحد https://www.elyamnelaraby.com/425141/ الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي تدعوان للاحتشاد بخور مكسر https://www.elyamnelaraby.com/425143/ مجهولون يفجرون أنبوبا لنقل النفط الخام بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/425146/ بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الثلاثاء https://www.elyamnelaraby.com/425152/ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتقدم في جبهة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/425156/ الإمارات تفتتح مدرسة جديدة في تعز https://www.elyamnelaraby.com/425157/ اجتماع بالمكلا لمناقشة سبل تحسين الإيرادات الزكوية بساحل محافظة حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/425165/ اللجنة الأساسية للزواج الجماعي بحورة وضواحيها تعقد اجتماعها الأول https://www.elyamnelaraby.com/425166/ نشرة أسعار الحديد والأسمنت في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/425178/ صحيفة: لم تتأخر السعودية والإمارات عن تمكين الشعب اليمني https://www.elyamnelaraby.com/425183/ التحالف يشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي بالحديدة وصعدة

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