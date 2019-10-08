أبناء الحجرية في تعز يناشدون التحالف التدخل لمنع التنسيق الإخواني الحوثي القطري التركي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

تعز

كتب تعز - الخليج 365

ناشد أبناء الحجرية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، قيادة التحالف بالتدخل لمنع ممارسات الإخوان.



وقال بيان صادر عن أبناء الحجرية - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "نحيطكم علماً أن السلاح الذي صرفه التحالف للجيش الوطني في تعز لغرض تحرير مدينة ومحافظة تعز من الإنقلاب الحوثي قد تم الاستيلاء عليه من قبل الإخوان المسلمين ( حزب الإصلاح ) الذي سيطر على مؤسستي الجيش والأمن وقد وجه هذا السلاح لغير الهدف الذي صرف من أجله حيث وحزب الإصلاح وجه هذا السلاح قبل أشهر ضد المدنيين في المدينة القديمة داخل مدينة تعز وضد كتائب أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع في الجيش الوطني".

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وتابع البيان "وها هو حزب الإصلاح قد أوقف الجبهات المواجهة للمليشيات الإنقلابية الحوثية وعقد اتفاقاً مع العدو وسحب المقاتلين والسلاح من تلك الجبهات وتوجه بهم لحرق مديريات الحجرية المحررة والواقعة في مسرح عمليات اللواء 35 مدرع وكتائب أبي العباس التابعة للواء وها هو يهاجم اللواء 35 مدرع والكتائب بهذا السلاح ويقتل ويرعب المواطنين بالحجرية وينشر قناصاته فوق المنازل والمدارس والمستشفيات ويستهدف كل متحرك هناك سواء من اللواء 35 مدرع والكتائب أو من المواطنين".

ومضى البيان "وبكل اصرار ورغم توجيهات وأوامر وزير الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ محافظة تعز والتي صدرت إلى محور تعز الذي يسيطر عليه حزب الإصلاح الإخواني بالإنسحاب من الحجرية وسحب قواتهم منها وإعادة تلك القوات والأسلحة إلى ثكناتها في مدينة تعز إلا أن حزب الإصلاح الإخواني المسيطر على قيادة محور تعز رفض كل تلك الأوامر والتوجيهات وزاد على الرفض بالتحشيد اليومي لمليشياته والأطقم العسكرية حيث يقوم بإرسالها بشكل يومي إلى الحجرية ( التربة والنشمة والبيرين ) ويعزز مليشياته هناك في تحدي صارخ للجميع وخروج عن الشرعية وتمرد واضح عن الشرعية والتحالف".

وأشار إلى أن "كل ما يفعله حزب الإصلاح من تنسيق مع المليشيات الحوثية وتمرد على الشرعية ومهاجمة الحجرية واللواء 35 مدرع وكتائب أبي العباس يأتي تنفيذاً للتوجبهات القطرية والتنظيم الدولي للإخوان في تركيا".

واختتم البيان "إننا نناشدكم وبكل الواجبات والروابط والإنسانية أن تمنعوا هذا الحزب الإخواني من حرق مديريات الحجرية وحرق مدينة تعز وأن تحموا المواطنين من شر هذا الحزب الخبيث الذي أثبت للجميع أنه لايختلف عن المليشيات الحوثية في المنهج والطريقة والهدف ، وأن تسحبوا تلك الأسلحة من أيديهم بعد أن صار الحزب يستخدمها ضد الشرعية والتحالف وضد المواطنين والجيش الوطني ويساند بها العدو في المعركة وذلك حتى لاتكونوا شركاء في إراقة الدماء وحرق تعز والحجرية أملنا بكم بعد الله كبير وثقتنا أن تتحركوا للجم هذا الحزب الإخواني الإرهابي المتمرد".