تصعيد حوثي مستمر في الحديدة بقصف مُكثف على الدريهمي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 الحوثيين كتب الحديدة - الخليج 365 يتواصل التصعيد اليومي والإنتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة منذ الوهلة بدء سريان الهدنة الأممية بمحافظة الحديدة أواخر العام المنصرم.

Advertisements حيث أقدمت المليشيات على إطلاق النار بشكل مكثف صوب مواقع القوات المشتركة في الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي بالقذائف المدفعية وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر. وبشكل يومي تقصف المليشيا مواقع مدنية وعسكرية في أوقات متفرقة ويسقط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

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