الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 الحوثيين كتب الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن خرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

Advertisements ووفق مصادر "الخليج 365"، شنت المليشيا عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة غرب اليمن. وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام عناصر المليشيات المتمركزة في مدينة الحديدة بشن عمليات إستهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة الحديدة ، بإستخدام الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة. ويتواصل التصعيد اليومي والإنتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة منذ الوهلة بدء سريان الهدنة الأممية بمحافظة الحديدة أواخر العام المنصرم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون المشتركة شرق مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.