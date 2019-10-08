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عدن - ياسمين التهامي - المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى يناشد المنظمات الإنسانية لإنقاذ أبناء سقطرى العالقين

ناشد المرصد الحقوقي بالمهرة ، المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية و الدولية ، بشأن إنهاء معاناة أبناء محافظة سقطرى العالقين في محافظة المهرة ،

حيث عبر المرصد الحقوقي في بيان له عن قلقه الشديد إزاء معاناة أبناء محافظة أرخبيل سقطرى العالقين في محافظة المهرة على امتداد الوطن , والذي لم تعيرت الحكومة ولا المنظمات أي أهمية ، مشيرا” إلى أن أبناء سقطرى يضطرون للسفر عبر البحر عن طريق القوارب مما يعرض حياتهم الكثيرين منهم للخطر.

واستنكر المرصد الحقوقي بتخاذل الحكومة اليمنية و و المنظمات في عدم حل معاناة أبناء سقطرى، وبل زادوا من معاناتهم , ضربين كل المناشدات عرض الحائط.

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وطالب المرصد “سرعة توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة لإنهاء معاناة أبناء محافظة أرخيبل سقطرى”.

كما أشار إلى أن عدد العالقين “يزيد على خمسمائة فرد من المرضى والطلاب و الأسر وغيرهم من فئات المجتمع”.

تجدر الأشارة إلى أن العالقين قد تجاوز بعضهم مايقارب الشهر وهم في إنتظار وسيلة النقل الذي سبق وتم الوعد بتحريكها.