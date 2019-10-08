شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري يوضح حقيقة انسحاب قوات الشرعية من ” شقرة” بمحافظة أبين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مصدر عسكري يوضح حقيقة انسحاب قوات الشرعية من ” شقرة” بمحافظة أبين
اوضح مصدر عسكري في محور شبوة، الاثنين الخبر المتداول بانسحاب قوات الجيش الوطني من بعض المواقع في ”شقرة“ و”العرقوب“ بمحافظة أبين إلى محافظة شبوة.
وقال المصدر أن ”قوات الجيش ملتزمة بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، بالتهدئة والثبات في مواقعها لإتاحة الفرصة أمام العناصر المتمرّدة بالعودة إلى رشدها، والتعاطي الإيجابي مع دعوة المملكة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتوحيد الصفوف لاستكمال تحرير البلاد من المليشيات الحوثية“.
وأشار إلى أن ”القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التصدي الحازم لأي تحركات غادرة من شأنها حرف مسار المعركة ضد المليشيات االحوثية
وحذر الإشاعات التي تبثّها ”مطابخ الانتهازية والعمالة والإرتزاق“.
وكانت كثير من المواقع التي تعمل على اضعاف معنويات الجيش الوطني قد نشرت اخبارا تفيد بانسحاب القوات من بعض المناطق في شبوه داعيا الى تجاهلها
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