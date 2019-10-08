اللجنة الأساسية للزواج الجماعي بحورة وضواحيها تعقد اجتماعها الأول

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - حورة

انطلاقا من اللقاء التشاوري للجنة الإستشارية المكونه من وجهاء وأعيان منطقة حورة وضواحيها الذي تم فيه تكليف وليد عبدالرحيم موفس باوزير برئاسة اللجنة الأساسية، عقدت اللجنة الأساسية للزواج الجماعي الأول للعام الجاري 1441ه بحورة وضواحيها عصر هذه الليلة اجتماعها المبارك الأول بمنزل رئيس اللجنة ،والذي سبق وان تم اختيار اللجنة الأساسية وهم :-



١- وليد عبدالرحيم موفس باوزير

٢- سعيد سالمين بلعيش

٣- خالد بن سالم بن عجاج

٤- سمير علي بن مخاشن

٥- عبدالحق احمد بن ثابت

٦- محمد سعيد عروم باوزير

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٧- ماهر برك بن ناصر بن رباع

٨- محمد أمان بوعسكر

٩- محمد عبدالرحمن بن قبيلة

١٠- محمد علي السومحي

حيث رحب رئيس اللجنة بالحاضرين ، موضحا أهداف وأهمية الزواج الجماعي الذي يعتبر مشروعا مجتمعا ذات أبعاد ودلالات إنسانية وخيرية، موضحا بأن العمل صعب جدا ولكن بتضافر جهود الجميع سيكون في غاية السهولة .

بعد ذلك تم توزيع المهام على الأعضاء ومناقشة جملة من الترتيبات الأساسية ، ووضع الشروط والمعايير والإجراءات التي يرتكز عليها الزواج الجماعي والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة ،شاكرين ومثمنين جهود من أسس لوضع اللبنات الأولية لمثل هكذا مشاريع رابحة مع الله راجين من الله التوفيق والسداد . وبدورنا في اللجنة الأساسية نرسلها رساله لكافة شرائح المجتمع ايا كان دورهم وصفتهم ومنصبهم للالتفاف حول اللجنة الأساسية ودعمها ومساندتها ، حتى تسهل مهمتها وتحقق أهدافها تشجيعا وتحفيزا لانجاح مثل هذه المشاريع النوعيه والخدمية للمجتمع في المنطقة بأسرها

وفي ختام اللقاء تم تكليف الأعضاء بمهام وتكليفات على أن يتم رفع ماتحقق من نتائج خلال الإجتماع القادم .

حضر الإجتماع عضو اللجنة الإستشارية المنصب سعيد سالم سويد باوزير .