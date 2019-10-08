الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 صورة من اللقاء عقد في مدينة المكلا امس، لقاءاً بين المدير العام لمديرية المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل، وممثلين عن الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل محافظة حضرموت.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون والتنسيق بين الإدارات الإيرادية وتفعيل التحصيل. Advertisements وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين الإيرادات الزكوية والتعرف على العراقيل التي تواجه مكتب التحصيل الزكوي بالمديرية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز الجهود وتوحيدها للارتقاء بمستوى تحصيل الإيرادات الزكوية، وكذلك الاتفاق على عدد من الترتيبات الإدارية التي يأمل من خلالها تطوير وتحسين الإيرادات الزكوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بالمكلا لمناقشة سبل تحسين الإيرادات الزكوية بساحل محافظة حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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