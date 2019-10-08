الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الإمارات تفتتح مدرسة جديدة في تعز

كتب متابعات_الخليج 365

افتتحت الإمارات مدرسة جديدة في تعز؛ لتنضم إلى 5 مدارس سبق افتتاحها مطلع سبتمبر/أيلول ضمن حملة "العودة إلى المدرسة"، ومكنت أكثر من 4 آلاف طالب من العودة إلى صفوفهم الدراسية.



وتواصل الإمارات دعم قطاع التعليم في اليمن عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي افتتحت مدرسة قتيبة بن مسلم في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، بحضور السلطة المحلية؛ ليصل عدد المدارس التي أهلتها الإمارات في اليمن إلى أكثر من 346 مدرسة.

وثمن محمد علي، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الوازعية، الدور الكبير لدولة الإمارات في تطبيع الحياة في المديرية، مؤكدا أن إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث مدرسة قتيبة بن مسلم مكن نحو 1000 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

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وقال: "قطاع التعليم في مديرة الوازعية حظي بنصيب وافر من دعم الإمارات السخي والمتواصل عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي".

خلال الافتتاح، سلم مدير مكتب التربية لمندوب الهلال درعا تذكارية تكريما من السلطة المحلية للهيئة.

ونقل رئيس مجلس الآباء شكر وتقدير أهالي المنطقة كافة لدولة الإمارات، قائلا إن "فرحتهم بعودة أبنائهم وبناتهم إلى صفوفهم الدراسية لا توصف".

وتشمل حملة "العودة إلى المدرسة" التي أطلقتها الإمارات افتتاح 16 مدرسة في الساحل الغربي، وتأثيث 10 مدارس افتتحتها الهيئة في وقت سابق.

كما تشمل توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة بالمدارس المؤهلة في باب المندب بمحافظة تعز، وصولا إلى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.