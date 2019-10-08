قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتقدم في جبهة الضالع

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 - شبوة

أفادت مصادر صحافية أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تقدمت في جبهة الضالع بعد إحباط هجوم حوثي مفاجئ.



ويأتي ذلك عقب هزائم وتراجعات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي، وجاء ذلك في تغريدة على موقع “إرم نيوز“.

وقام مجهولون في وقت متأخر من يوم امس، بتفجير انبوب النفط في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة جنوب البلاد.

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وقالت مصادر محلية إن مجهولين فجروا مساء امس الاثنين، أنبوبا للنفط الخام يعمل على نقل النفط من حقل العقلة من منطقة عياذ في جردان إلى ميناء النميشة للتصدير، موضحة أنه قد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وتتعرض أنابيب نقل الخام في محافظة شبوة الغنية بالنفط، إلى أعمال تخريب متكررة، حيث فجر مجهولون في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أنبوب يربط بين القطاع الرابع في حقول عياذ وميناء النشيمة، في منطقة الكيلو 108 في مديرية الروضة شرق شبوة.

سبق ذلك تخريب مماثل في 11 من الشهر ذاته، في مفرق مدينة رضوم استهدف أنبوب نقل الخام من قطاع S2في العقلة إلى عياذ.