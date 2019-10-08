شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يكشف طلب زيدان منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: right; background-color: rgb(248, 248, 248);">أعرب الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بثقة الفرنسي زين الدين زيدان مدربه في صفوف الميرنجي، بقدراته والاعتماد عليه مؤخرًا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بالراحة في أي منطقة في خط الوسط.. زيدان يعتمد علي كلاعب رقم 5 أو 8، وأشعر بالثقة حين ألعب والجوع للوصول لمنطقة الخصم".

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وأضاف: "زيدان يطلب مني تقديم أفضل ما لدي، ولذلك فأنا أتدرب كثيرًا حتى يُساعدني ذلك حين يمنحني المدرب الثقة.. يجب أن أبقي قدماي على الأرض، فذلك بمثابة حافز للعمل ومواصلة التحسن والتعلم من زملائي في الفريق".

وتابع: "أحاول ألا أقرأ الصحف، ولكن من الرائع أن يتحدثوا بشكل جيد عني، وعلي أن أبقى في المسار الصحيح".

وأردف: "أتبع تعليمات وتوجيهات زملائي، حتى أكون عضوًا جيدًا في الفريق، وذلك جعلني بالفعل شخصية أخرى داخل وخارج الملعب، ففي بدايتي كنت خجولا وكان الأمر صعبًا ولم أقدر على الحديث مع زملائي".

وواصل: "إنه أمر رائع أن يتحدث مدرب مثل زيدان عني بشكل جيد، لكن يتوجب علي الحفاظ على مستواي.. هو طلب مني تحسين حالتي البدنية من أجل الضغط في الهجوم والدفاع".

واختتم: "زيدان طلب مني أيضًا محاولة الوصول لمنطقة جزاء الخصم، وهو دائمًا يضحك حين أسدد على حارس المرمى، لأنني أقوم بذلك أثناء التدريب، لكنني سوف أعتاد على الأمر".