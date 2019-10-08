شكرا لقرائتكم خبر عن عراك شديد بين مسؤول قطري وأمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مشادة طريفة بين أمير سعودي، و رجل أعمال قطري شهير. البداية كانت حين كتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد تغريدة قال فيها: "صحيح أن سعي قطر لإيذاء جوارها لم يتوقف لأكثر من ٢٠ عامًا، وصحيح أن قطر سخرت إمكاناتها لنشر الفوضى في محيطها العربي، وصحيح أن قناة الجزيرة هي رأس حربة قطر في هذا الأمر، وصحيح أن عداء قطر للسعودية واضح وأكده التسجيلات مع القذافي.. تنتظرون ( لكن ) ؟.. ليس هناك لكن .. كل ما فات صحيح".

Advertisements وسخر رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي من كلمات "بن مساعد" ، قائلا له: "أي عشرين سنة تتكلم عنها؟ وانت توك من كم سنة بعثت لي عضوية الهلال من نفسك وكنت تكلمني دايماً .. فهمني يا بوفيصل ؟!! الله يستر عليك .. أنت معذور عالعموم". و عادل علي بن علي واسمه الكامل عادل علي بن علي المسلماني، أحد أشهر رجال الأعمال في دولة قطر واسم بارز في مجال التجارة والأعمال، وعضو شرفي لنادي الهلال السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عراك شديد بين مسؤول قطري وأمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.