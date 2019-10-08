الاكثر مشاهدة - إهانة بالغة .. ترامب: حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة لحماية أنفسهم.. ورئيس واحد فقط يرد عليه بطريقته الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة بالغة .. ترامب: حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة لحماية أنفسهم.. ورئيس واحد فقط يرد عليه بطريقته الخاصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في "المنطقة على حماية أنفسهم"، قاصدا منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" يوم الاثنين: "الولايات المتحدة فعلت أكثر مما توقعه الجميع، بإلقاء القبض على 100% من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي"وفق قوله.

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وأضاف الرئيس الأمريكي "حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة على حماية أنفسهم ومناطقهم".

وأتم دونالد ترامب "الولايات المتحدة عظيمة".

تصريح ترامب يأتي عقب تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية "شرق الفرات"، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية، من مناطق في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، فجر يوم الأثنين، بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة لن تدعم تركيا في عمليتها في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، إن أنقرة تخطط لإطلاق عملية في شمال سوريا شرق نهر الفرات، في الأيام المقبلة.

وزعم أردوغان أن العملية التركية تهدف لتطهير الحدود السورية مع تركيا من الميليشيات الكردية، وإنشاء منطقة أمنية وإيواء اللاجئين السوريين هناك.

وكالات